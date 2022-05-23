Milletvekili nedir? Kimlere Milletvekili denir?

'Milletvekili nedir? Kime vekil denir?' Bunun gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. Günümüzün en çok merak edilen konuları arasında yer alan bu soruları sizler için yanıtladık.

Milletvekilleriyle ilgili birçok detay bugün merak edilmeye başlandı. Peki vekil nedir, kime denir? Milletvekilinin görev ve yetkileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Milletvekili nedir, kimlere denir?

Milletvekili, mecliste oy kullanan kişileri temsil edenlere verilen unvandır. Milletvekili, parlamenter veya mebus olarak da bilinmektedir. Farklı ülkelerde bikameral sistemi gereği, parlamento üyelerine farklı isimler verilir. Mesela senato sisteminde seçilen kişiye senatör denilmektedir.

Bir Milletvekili isteği doğrultusunda bir siyasi parti üyesi olabileceği gibi bağımsız da olabilir. Türkiye'de ilkokuldan mezun olmuş, askerlik ile ilişiği bulunmayan 25 yaşını dolduran her Türk, milletvekili olabilmektedir.

Milletvekili kaç yılda bir seçilmektedir?

Türkiye'de milletvekili seçimleri 2007 referandumundan önce her 5 yılda bir yapılmasına rağmen, 2007 referandumundan sonra bu durum değiştirilerek 4 yılda bir güncellenmiştir. Yani vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini seçmek için 4 yılda bir seçim yapıyorlar.