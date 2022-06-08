Milletler Ligi Türkiye Puan durumu | Kadın Voleybol Milli Takımı kaçıncı sırada? Voleybol Millet Ligi'nde Türkiye'nin puanı kaç? A Milli Kadın Voleybol Takımı Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nin ilk hafta müsabakalarında İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı yendi. Ankara'da oynana ilk hafta maçlarında sadece Çin'e mağlup olan Filenin Sultanları turnuvada finallere kalmak için elinden geleni yapacak. Milli Takımı ekran başında destekleyen taraftarlar Kadın Voleybol takımımızın kaç puanı olduğunu ve kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor.

Milletler Ligi Türkiye Puan durumu | Kadın Voleybol Milli Takımı kaçıncı sırada? Voleybol Millet Ligi'nde Türkiye'nin puanı kaç? A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarından iyi bir sonuç elde etti. İlk hafta maçları Ankara'da düzenlenmişti. Sıradaki durak ise Brezilya ve Filipinler olacak. İkinci haftada Milli Takım'ı zorlu rakipler bekliyor. 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları güçlü rakibini geride bırakarak turnuvada büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Milletler Ligi Türkiye Puan durumu

Türk Milli Kadın Voleybol Takım Ankara'da düzenlenen ilk hafta karşılaşmalarında İtalya, Bulgaristan ve Belçika'yı yendi Çin'e ise yenildi. İlk hafta sonunda turnuvada oluşan puan durumu şöyle;

1 Japonya 11

2 Çin 10

3 ABD 9

4 Türkiye 9

5 Sırbistan 9

6 Brezilya 9

7 Tayland 8

8 Polonya 8

9 Kanada 6

10 İtalya 6

11 Almanya 5

12 Belçika 2

13 Bulgaristan 2

14 Hollanda 2

15 Dominik Cum. 0

Kadın Voleybol Milli Takımı kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı aldığı 3 galibiyet bir yenildi ile 9 puana sahip. Türk Milli Takım turnuvada 4. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin diğer maçları ne zaman?

Millilerimiz, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da, üçüncü haftasında da Calgary'de mücadele edecek.,

2. hafta maçları

16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye

17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye

18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye

19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore

3. hafta maçları

29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda

1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD

Türkiye nasıl finallere kalır?

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasında 16 takım 8'erli 2 gruba ayrılacak. 3 hafta boyunca sürecek karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Final etabında ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti ve Avrupa kıtasının en başarılı takımı oldu. .