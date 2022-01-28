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TIMETURK / GENEL / Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmayacak mı?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmayacak mı?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına dair çok önemli açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında 'Çok popüler bir ismi getirip Cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok.' dedi. Bu açıklamadan sonra 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı?' sorusu akıllara geldi.

2 Saat Önce
2022-01-28 13:43:42
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmayacak mı?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına dair çok önemli açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Çok popüler bir ismi getirip Cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok." dedi. Bu açıklamadan sonra "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı?" sorusu akıllara geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Herkesin merakla beklediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışamları devam edeken Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili kritik açıklama geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Pek çok ismin adının geçtiği adaylık konusuyla ilgili ise henüz net bir isim telafuz edilmedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adları ise oldukça fazla seslendirilmeye başlandı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmayacak mı?

Birgün gazetesine açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair önemli detaylar paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Çok popüler bir ismi getirip Cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok. Devlet siyasal bir organ, adayın siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım" ifadesini kullandı. .

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