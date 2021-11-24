Mikrodalgaya bunları asla koymayın

Birçoğumuzun mutfağında mikrodalga fırın bulunuyor. Mikrodalga fırınlar sayesinde hem zamandan kazanıyoruz hem de çok pratik bir şekilde yemeklerimizi ısıtıyoruz. Fakat mutfağında mikrodalga bulunan herkesin bilmesi gereken bir şey var. Her şey mikrodalgaya konmaz. Sizler için mikrodalgaya asla konulmaması gereken şeyleri araştırdık...



Mikrodalga fırınlarda yemeklerimizi ısıtıyor, buzlu besinleri çözdürüyor hatta bazen de yemekler pişiriyoruz. Artık hepimizin mutfağında mikrodalga fırın bulunuyor. Mikrodalga fırınlar sayesinde hem zamandan kazanıyoruz hem de çok pratik bir şekilde yemeklerimizi ısıtıyoruz. Fakat her şey mikrodalgaya konulmaz. İşte konulmaması gerekenler...

Mikrodalga fırına asla konulmaması gereken şeyler

Kese kağıdı mikrodalga fırının içerisine girince yangın çıkarabilecek malzemelerden biridir. Bu yüzden mikrodalga fırına asla kese kağıdı koymamanız gerekiyor.

Yoğurt kaplarını, dondurma kaplarını, peynir kaplarını genellikle çöpe atmayıp içerisine yemek koyuyoruz. Fakat bu kapların içerisindeki yemekleri ısıtmak için mutlaka kabın içerisinden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bu kaplar mikrodalga fırının içerisinde eriyebilir.

Yumurtayı kabuklu bir halde mikrodalga fırının içerisine koyup pişirmeye çalışmanızı asla tavsiye etmeyiz. Çünkü yumurta mikrodalganın içerisinde patlayabilir.

Köpük yemek kapları da mikrodalga fırının içerisine konulmamalıdır. Çünkü bu kaplar mikrodalganın içerisinde eriyebilir.

Meyveler de miktodalga fırının içerisine konulmamalıdır. Aksi taktirde patlayabilir. Fakat limon gibi suyunu sıkacağınız meyveleri on saniye kadar mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Bu sayede suyunun tamamını çok daha kolay bir şekilde sıkabilirsiniz.

Bazı porselen tabaklarda yaldızlı desenler bulunur. Bu tarz porselen tabakları mikrodalga fırına koymanız doğru olmayacaktır. Çünkü yaldız desenleri metal içerir. Bu da mikrodalga fırınınızı bozabilir.

Plastik malzemeler de mikrodalga fırının içerisine konulmamalıdır. Çünkü ısının etkisiyle eriyebilir. Fakat bazı plastik kaplar mikrodalga fırına konulabilecek şekilde üretilmişlerdir. Böyle kapların üzerinde zaten mikrodalga fırına girebileceğine dair uyarılar olur.

Acı biberi, mikrodalga fırına koyarsanız kapağı açtığınız anda çıkacak hava gözlerinize ve boğazınıza zarar verebilir.

Termoslar da mikrodalga fırının içerisine konulmaması gereken ürünlerdendir. Çünkü termoslar içerisine koyduğunuz içeceğin sıcak veya soğuk kalması için özel olarak üretilmiştir. Isı geçişine müsaade etmezler. Bu yüzden termosları mikrodalga fırına koyarsanız fırınınız zarar görebilir.

Alüminyum folyo da mikrodalga fırının içerisine konmamalıdır, çünkü yangın çıkarabilir.

Sarımsak da mikrodalga fırının içerisine konulduğunda patlayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.