Mikrodalga fırın nasıl temizlenmeli?

Artık mikrodalga fırınlar da mutfakların demirbaşları arasında, neredeyse her evde mikrodalga fırın bulunuyor. Birçok insan mikrodalga fırını yalnızca buzlu yiyecekleri çözdürmek ve yemekleri ısıtmak için kullanıyor. Fakat mikrodalga fırınla yemek pişirmek de mümkün. Peki birçok işlem yapabildiğimiz mikrodalga fırınları nasıl temizlememiz gerekir? Sizler için araştırdık...



Mikrodalga fırınlarda yemeklerimizi ısıtıyor, derin dondurucudan çıkardığımız besinlerin buzunu çözdürüyor hatta bazen yemekler de pişiriyoruz. Artık hemen hemen herkesin mutfağında mikrodalga fırın bulunuyor. Mikrodalga fırınlar sayesinde hem zamandan tasarruf ediyor hem de çok pratik bir şekilde yemeklerimizi ısıtıyor ve yeni yemekler hazırlıyoruz. Peki bu mikrodalga fırınların temizliğini pratik bir şekilde yapmak mümkün mü?

Mikrodalga fırın pratik bir şekilde nasıl temizlenir?

Mikrodalga fırını pratik bir şekilde temizlemek için bir tane limon ve temizlik bezine ihtiyacınız olacak.

İlk olarak limonu mikrodalga fırına girmeye uygun bir kabın içine su koyup bu suya sıkıyoruz. Sıktığımız limonun kabuklarını da suyun içerisine atıyoruz. Kabı mikrodalga fırının içerisine yerleştiriyor ve yüksek derecede üç dakika kadar çalıştırıyoruz. Çalışması durunca mikrodalganın kapağını açmadan beş dakika kadar bekliyoruz. Daha sonra kapağı açıp içindeki aparatları dışarı çıkartıyoruz. Son olarak da limonun etkisiyle yumuşamış lekeleri önce nemli sonra da kuru bir bez yardımıyla güzel bir şekilde siliyoruz. Bu sayede mikrodalga fırınınız tertemiz olacaktır.

Mikrodalga fırının diğer fırınlardan farkı nedir?

Mikrodalga fırınlar özel bir sisteme sahiptir. İçerisinde bulunan su moleküllerinin sürekli olarak titreşimde kalması sağlanarak elde edilen enerji ile yemekleri ısıtabilir. Yani içerisine koyduğumuz besinin kendi içindeki ısı moleküllerini bir araya getirip titreşimlerini sağlar. Bu da yiyeceğin dış yüzeyinden içe doğru akan sıvıların her iki yüzeyinin de pişmesine yardımcı olur. Mikrodalga fırınları diğer fırınlardan ayıran fark budur, ısı yiyeceğe dışarıdan gelmez, kendi içinde oluşur. Isı sıvıları her yere eşit şekilde dağılır, besinlerin içine doğru yayılır ve pişirme hızlanır.

Dış görünüş itibariyle mini fırınlara ve turbo fırınlara benzeyen mikrodalga fırınlar farklı prensipte çalışırlar. Enerjiyi sadece pişirme sırasında harcayan mikrodalgalar ön ısıtmaya ihtiyaç duymazlar. Yemeği pişirme süresi normal fırınların üçte biri kadardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.