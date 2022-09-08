MİKAV Öğrenci Misafirhanesi kayıtları başladı!

MİKAV, İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine güvenli ve huzurlu bir ortamda konaklama imkânı sağlayacak. MİKAV'ın Esenler'deki misafirhanesi için kayıtlar başladı.

Kurucu başkanlığını Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı MİKAV (Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı) İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerine misafirhane imkanı sağlamaya başladı.

'KAYITLAR BAŞLADI'

Güvenli, konforlu ve huzur içinde özellikle İstanbul dışından gelecek öğrencilere misafirhane imkanı sunan MİKAV, ''Günde 2 öğün yemek imkanı ve uygun fiyat ile 2022/2023 yılı eğitim dönemi kayıtlarımız başlamıştır'' duyurusunda bulundu.

ULAŞIM KOLAYLIĞI SUNUYOR

MİKAV'ın paylaştığı detaylar arasında, ''İstanbul'un yoğun trafiğinde ulaşım imkanı kolay, metroya 100 m mesafede, çeşitli oda imkanları ve sınırlı sayıdaki kapasitesi ile hizmet vermektedir. YTÜ Davutpaşa Kampüsüne yürüme mesafesiyle 15 dk. İstanbul üniversitesine 30 dk mesafededir. İsteyen öğrencilere Arapça, İslami ilimler, Fıkıh, Hadis, Akaid gibi konularda uzman eğitmenlerden ders alma imkanı sunmaktadır. Misafirhanemizde bulunan etüt ve kütüphanede rahatça ders çalışabilir, mescid'de cemaat ile namazlarını kılabilirler.'' bilgileri de yer aldı.

MİKAV Esenler Misafirhanesi'ne kayıt yaptırmak için tıklayın .