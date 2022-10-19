Mikaben sahnede öldü | Mikaben lakaplı Michael Benjamin kimdir ve sahnede neden, nasıl öldü?

Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konser esnasında yere yatıp çırpınan Mikaben lakaplı Michael Benjamin, hayatını kaybetti. Sahnede ilk etapta yere düşen sanatçıya ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Peki Michael Benjamin kimdir ve sahnede neden, nasıl öldü? İşte detaylar...

Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konser esnasında yere yatıp çırpınan Mikaben lakaplı Michael Benjamin, hayatını kaybetti. Sahnede ilk etapta yere düşen sanatçıya ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Peki Michael Benjamin kimdir ve sahnede neden, nasıl öldü? İşte detaylar... Mikaben sahnede öldü Mikaben lakaplı Michael Benjamin adındaki ünlü sanatçı, Fransa'da sahne aldığı sırada hayatını kaybetti. Sanatçı, Paris'te 20 bin kişilik bir alanda sahnede şarkısını seslendirirken bir anda yere yığıldı. Mikaben'in sahnede düşüp kaldığı anlarda kalp krizi geçirdiği belirtildi. Sağlık görevlileri olaya hemen müahalede bulunsalar da, yapılan müdahale Mikaben'i hayata getirmedi. 1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan Mikaben ünlü şarkıcı Lionel Benjamin'in de oğluydu. .