Migros zammı 2022 | Migros çalışanlarına ne kadar zam yaptı? Migros depo zammı yüzde kaç oldu? Migros çalışanlarının başlattığı eylem oldukça tartışılmıştı. Migros'un Esenyurt deposunda görevli olan bazı çalışanların işlerine son verilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da devreye girmişti. Son gelen bilgilere göre Migros ile işçiler arasında uzlaşı sağlandı. Peki Migros çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç artış yapıldı?

Migros zammı 2022 | Migros çalışanlarına ne kadar zam yaptı? Migros depo zammı yüzde kaç oldu? Migros çalışanlarının başlattığı eylem oldukça tartışılmıştı. Migros'un Esenyurt deposunda görevli olan bazı çalışanların işlerine son verilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da devreye girmişti. Son gelen bilgilere göre Migros ile işçiler arasında uzlaşı sağlandı. Peki Migros çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç artış yapıldı?

Migros'ta başlayan eylemlerden sonra bazı işçilerin işine son verilmişti. İşlerine son verilen işçiler de Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylemlerine devam etti. Eylemler sonuvu pek çok kişinin gözaltına alınması da eleştirilere neden olmuştu. Son yaşanan gelişmelerden sonra Migros ile işçiler arasında uzlaşı sağlandığı ve işten çıkarılan işçilerin de işe geri dönmelerinin önü açıldığı belirtildi.

Migros çalışanlarına ne kadar zam yaptı?

Migros CEO'su Ömer Özgür Tort Habertürk TV'de Migros eylemlerine ilişkin son süreci değerlendirdi.

Migros çalışanları yüzde 8 zam aldıklarını iddia edip eyleme çıkmıştı. Ömer Özgür Tort ise çalışanlara yüzde 54 oranında zam yaptıklarını onların ise yüzde 80'e tekabül eden zam talepleri olduğunu söyledi. Anlaşma sonucunda zam oranında bir değişiklik olmadı. Uzlaşma prim sisteminde sağlandı. Prim sistemini iyileştiren Migros, işçilerin istediği 'garantiyi' verdi. İşten atılan tüm işçilere de geri dönebilecekleri bildirildi.

Migros CEO'su Özgür Tort, çalışanlarına yapıldığı iddia edilen %8'lik ufak zammı tekrar yalanlayarak “Yüzde 8 nerden çıktı bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Tort, “Rakamlar ortada, prim sistemi dediğimiz toplam gelir artışı %54 olarak yapıldı.” dedi ve sosyal medyada eksik, taraflı ve yanlış bilginin paylaşıldığını söyledi.

Migros depo zammı yüzde kaç oldu?

Migros çalışanlarına yapılan 2022 zammının toplamda yüzde 80'e ulaştığı iddia edildi. İşçilerden bu açıklamaya ise henüz bir yanıt gelmedi.

Gülabi Aksu'ya "işine geri dön" çağrısı

Eylemin sembolü haline gelen Gülabi Aksu hakkında konuşan Ömer Özgür Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi. Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.

Bakanlık olaya el attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Migros çalışanlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü: “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.” .