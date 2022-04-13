Birçok kişi tarafından tercih edilen Migros, diğer marketlerin almış olduğu zam kararlarına karşın ayçiçek yağında fiyat güncellemesi yaptı. Özellikle kendi markasında bariz indirim gerçekleştiren Migros, Orkide, Yudum marka ayçiçek yağlarında da indirim yaptı. Peki Migros ayçiçek fiyatları nedir? Migros ayçiçek fiyatları düştü mü? Migros yeni ayçiçek fiyatları... İşte detaylar...

Birçok kişi tarafından tercih edilen Migros, diğer marketlerin almış olduğu zam kararlarına karşın ayçiçek yağında fiyat güncellemesi yaptı. Özellikle kendi markasında bariz indirim gerçekleştiren Migros, Orkide, Yudum marka ayçiçek yağlarında da indirim yaptı. Peki Migros ayçiçek fiyatları nedir? Migros ayçiçek fiyatları düştü mü? Migros yeni ayçiçek fiyatları... İşte detaylar...

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE OLDU?

Daha önceden indirim haberleri ile müşterilerinin dikkati çeken Migros, yeni fırsatlarını duyurdu. Duyuruya göre Migros, ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitti. Yapılan indirim ile birlikte 5 LT Migros Ayçiçek yağı 147 TL, 4 Litrelik Emek marka ayçiçek yağı da 147 TL fiyat etiketi ile satılmaya başlandı. Yudum 2 litrelik ya fiyatı da 77 lira olurken, Yudum 3 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatı da 134 liradan 117 liraya düştü.

MİGROS İNDİRİMLERİNDEN HABERDAR OLUN

İndirimlerinden faydalanmak için Migros'un sosyal medya hesaplarını takip edebilir yada ücretsiz abonelikle SMS yolu ile kampayalardan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz Migros Sanal Market uygulaması ile en güncel fiyatlara ulaşabilir ve eve teslimat seçeneği ile kolayca alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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