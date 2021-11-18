Migrenden şikayetçiyseniz...

Migren halk arasında şiddetli baş ağrısı olarak tanımlanır. Migren ağrısı zonklayıcı şekildedir ve en az dört saat sürer. Ağrıya bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Migren ağrılarından kurtulmak için bazı besinlerden yardım alabilirsiniz. Peki bu besinler hangileri? Sizler için araştırdık...



Migren şiddetli bir baş ağrısıdır. Bu ağrı yüzünden kişide ışığa ve kokuya hassasiyet oluşur. Mide bulantısı ve kusma da ağrıya eşlik edebilir. Kişinin yaşam kalitesi migren yüzünden oldukça düşer. Doktorun verdiği tedaviye ek olarak bazı gıda takviyeleriyle bu ağrılardan kurtulabilirsiniz.

Hangi besinler migren ağrılarına iyi gelir?

Vücut susuz kalınca migren ağrıları tetiklenebilir. Hali hazırda oluşmuş bir migren ağrısı varsa da susuzluk yüzünden ağrının şiddeti artar. Fazla miktarda kahve içmek ve migrene bağlı kusmalar yüzünden vücut susuz kalabilir. Bu yüzden vücudunuzu sudan mahrum etmemeli, bol bol su içmelisiniz.

Vücutta oluşan serotonin eksikliği baş ağrısını artıracaktır. Ceviz, susam ve kabak gibi besinleri tüketerek vücudunuzdaki serotonin hormonunun dengelenmesini sağlayabilirsiniz.

Zencefil ve acı biber migren ağrılarını hafifleten besinlerdir. Cayanne biberini bir bardak suyun içerisinde kaynatıp içerisine çok az bal ekleyerek içerseniz, acı sayesinde ağrı eşiğiniz yükselecek ve migren ağrınızı çok daha az hissedeceksiniz.

Nane yağıyla başınıza dairesel hareketlerle yapacağınız masaj ağrınızı azaltacak ve kokusuyla sizi gevşetip rahatlatacaktır.

Işık girmeyen, karanlık bir odada güzel bir uyku çekmek de vücudunuzu gevşetir ve ağrınızı hafifleterek geçmesini sağlar.

Fazla miktarlarda kafein tüketimi migren ağrılarını tetikler. Migren hastasıysanız çay ve kahve tüketmekten kaçınmalısınız. Aynı zamanda alkol de migrenin düşmanıdır. Alkol tüketmekten de uzak durmanızı tavsiye ederiz. Gazlı içeceklerin de fazla tüketilmesi migren ağrılarının şiddetlenmesine sebep olur.

Magnezyum ve kalsiyum içeren gıdaları tüketmek migren ağrılarını hafifletir. Süt, yoğurt, peynir ve koyu yeşil sebzeler kalsiyum ve magnezyumdan çok zengindir. Bu besinleri mutlaka tüketmeniz gerekir.

Fakat hepsinden önemlisi şiddetli baş ağrıları yaşadığınızda bir doktora başvurmaktır. Çünkü migren sandığınız ağrı nörolojik bir hastalığın belirtisi de olabilir. Gerekli tetkikleri yapmadan kendinizi tedavi etme yoluna gitmemenizi öneririz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.