Migren neden olur, belirtileri neler? Migren tedavisi

Migren nedir,neden olur? Migrene ne iyi gelir? Gündelik hayatımızda en çok karşılaşılan rahatsızlıklar arasında migren ağrıları yer almakta. Migren ağrısı olan kişiler tarafından nelerin iyi geldiği araştırılmakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…

MİGREN NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELER? MİGREN TEDAVİSİ

İnsanların günlük hayatını kabusa çeviren migren, toplumda en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Migren rahatsızlığı basit bir baş ağrısı olarak tanımlanmaz. Migren ağrıları diğer baş ağrılarına oranla daha uzun sürer ve bunun sonucunda kişide denge ve kusma,bulantı sorunlarına sebep olur. Migren çeşitleri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İşte detaylar.

MİGREN NEDİR?

Migren nedir? Toplumda yaygın bir şekilde görülebilen migren,beyinde bulunan sinirler ve kan damarlarındaki değişimler nedeniyle meydana gelen bir baş ağrısı olarak tanımlanır.Migren genelde şiddetli ağrı ile kendisini belli eder. Hormonal ve çevresel nedenlerde migreni etkileyebilen etkenler arasındadır.

MİGREN ÇEŞİTLERİ NELER?

Hayatımızı olumsuz bir şekilde etkileyen migren, kendi arasında 3 gruba ayrılır. Bunlar;

Auralı migren: Ağrı öncesinde çeşitli görme bozuklukluları, göz önünde ışık görülmesi durumudur.

Menstürel migren: Genelde adet dönemlerinde meydana gelir.

Vestibüler migren: Vestibüler migren atakları sırasında belirgin olarak baş dönmesi, dengesizlik, bulantı ve kusma durumu gözlemlenebilen migren olarak tanımlanır.

MİGRENİ TETİKLEYEN NEDENLER?

Hormonal değişiklikler

Çevresel Faktörler

Gıdalar

Egzersiz

Yorgunluk

Gebeliğin ilk 3 ayı ve doğumdan sonraki 6 ay

Aşırı parlak ve yanıp sönen ışıklar

Bilgisayar oyunları

Kızgınlık,

Aşırı neşe gibi duygular

Öğün atlama,

Aç kalma

Duman ve parfüm gibi güçlü kokular

Uyku düzensizliği

İklim değişiklikleri

Aşırı kahve ve kafein, aşırı çay

Yapay tatlandırıcılar

Hazır gıdalar

Nitrat içeren gıdalar

MİGRENE İYİ GELEN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Aslan Pençesi

Papatya

Lavanta

Limonlu Ilık Su

Biberiye

Melisa Çayı

Zencefil

Nane

Yeşil Çay

Ihlamur

Üzüm Suyu

Okaliptüs Yağı

Kahve

Bol Bol Su Tüketimi

Soğuk Kompres Uygulaması

Lavanta Buharı

Etkili Bir Masaj

Kaliteli Bir Uyku

Düzenli Nefes Egzersizleri

Dik Durmak

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?