Migren neden olur, belirtileri neler? Migren tedavisi
Migren nedir,neden olur? Migrene ne iyi gelir? Gündelik hayatımızda en çok karşılaşılan rahatsızlıklar arasında migren ağrıları yer almakta. Migren ağrısı olan kişiler tarafından nelerin iyi geldiği araştırılmakta. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…
2022-07-24 15:04:10
MİGREN NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELER? MİGREN TEDAVİSİ
İnsanların günlük hayatını kabusa çeviren migren, toplumda en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Migren rahatsızlığı basit bir baş ağrısı olarak tanımlanmaz. Migren ağrıları diğer baş ağrılarına oranla daha uzun sürer ve bunun sonucunda kişide denge ve kusma,bulantı sorunlarına sebep olur. Migren çeşitleri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İşte detaylar.
MİGREN NEDİR?
Migren nedir? Toplumda yaygın bir şekilde görülebilen migren,beyinde bulunan sinirler ve kan damarlarındaki değişimler nedeniyle meydana gelen bir baş ağrısı olarak tanımlanır.Migren genelde şiddetli ağrı ile kendisini belli eder. Hormonal ve çevresel nedenlerde migreni etkileyebilen etkenler arasındadır.
MİGREN ÇEŞİTLERİ NELER?
Hayatımızı olumsuz bir şekilde etkileyen migren, kendi arasında 3 gruba ayrılır. Bunlar;
Auralı migren: Ağrı öncesinde çeşitli görme bozuklukluları, göz önünde ışık görülmesi durumudur.
Menstürel migren: Genelde adet dönemlerinde meydana gelir.
Vestibüler migren: Vestibüler migren atakları sırasında belirgin olarak baş dönmesi, dengesizlik, bulantı ve kusma durumu gözlemlenebilen migren olarak tanımlanır.
MİGRENİ TETİKLEYEN NEDENLER?
- Hormonal değişiklikler
- Çevresel Faktörler
- Gıdalar
- Egzersiz
- Yorgunluk
- Gebeliğin ilk 3 ayı ve doğumdan sonraki 6 ay
- Aşırı parlak ve yanıp sönen ışıklar
- Bilgisayar oyunları
- Kızgınlık,
- Aşırı neşe gibi duygular
- Öğün atlama,
- Aç kalma
- Duman ve parfüm gibi güçlü kokular
- Uyku düzensizliği
- İklim değişiklikleri
- Aşırı kahve ve kafein, aşırı çay
- Yapay tatlandırıcılar
- Hazır gıdalar
- Nitrat içeren gıdalar
MİGRENE İYİ GELEN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER
- Aslan Pençesi
- Papatya
- Lavanta
- Limonlu Ilık Su
- Biberiye
- Melisa Çayı
- Zencefil
- Nane
- Yeşil Çay
- Ihlamur
- Üzüm Suyu
- Okaliptüs Yağı
- Kahve
- Bol Bol Su Tüketimi
- Soğuk Kompres Uygulaması
- Lavanta Buharı
- Etkili Bir Masaj
- Kaliteli Bir Uyku
- Düzenli Nefes Egzersizleri
- Dik Durmak
MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Ağrıya,
- iştahsızlık,
- bulantı,
- kusma,
- ışık ve sese karşı duyarlılık
- Aşırı ve gereksiz neşelenme
- Durgunluk ve donukluk
- Düşüncelerde yavaşlama
- İştah artışı veya iştahsızlık
- Kokuya karşı aşırı duyarlılık
- Işığa karşı aşırı duyarlılık
- Konuşurken kelimeleri bulma güçlüğü
YORUMLAR (0)