Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Mide şişkinliği neden olur?

Mide şişkinliği nedir, neden olur? Toplumda yaygın olarak görülebilen mide şişkinliğin sebebi nedir?

Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar…

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

Gündelik hayatımızda en çok yaşadığımız sağlık sorunlarından mide şişkinliğidir. Mide şişkinliğine neden olan sebepler şu şekildedir;

Bağırsak parazitleri

Sigara içme

Aşırı kilo

Stres

Alkollü ve gazlı içecekler

Yemek yeme esnasında hava yutma

Aşırı tuzlu ve hazır gıdalar yeme

Lif oranı düşük besinler tüketilmesi

Ülser ve gastrit

Vücutta biriken ödem

Mide fıtığı

Besin alerjileri

Mide ve bağırsak kanseri

Safra kesesi bozuklukları

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NASIL GEÇER?

Mide şişliği sorunu için az az yemeye özen gösterilmeli. Midenin alabileceğinden fazla besin tüketilmemesi gerekmekte.

Bol bol sıvı tüketimi yapılmalı. Bu şekilde besinlerin kolayca sindirilmesisağlanır.

Meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmeli.

Düzenli bir şekilde egzersiz yapılmalı.

Alkol ve sigara gibi sağlınıza zarar veren alışkanlıklarınızı bırakınız.

Ananas ve ıspanak gibi besinlerde mide şişkinliğinin giderilmesine yardımcı olur.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ EVDE TEDAVİ YÖNTEMİ

Rezene:Bronşit,öksürük gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan rezene aynı zamanda idrar söktürücü,spazım giderici ve sindirimin kolaylaşmasına yardımcı olan sağlıklı bir bitkidir.

Nane: Mide rahatsızlıklarınıgiderir. Nane çayı ise hazımı kolaylaştırır.

Papatya çayı: İltihabı giderir,mide kaslarını rahatlatır,mide ekşimesine iyi gelir.

Limonlu su: limonlu su gaza bağlı mide şişkinliğini giderir,bağırsaklardaki enfeksiyonları yok eder.

Zencefil: Bağırsaktaki parazitleri yok eder, bağırsak gazına iyi gelir

Anason:Yatıştırıcı ve iştah açıcı olarak kullanılan mucizevi bitki aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatır,midedeki gazı alır. .