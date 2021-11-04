Zaman zaman hepimiz mide ağrısı yaşayabiliyoruz. Mide ağrısı genç yaşlı ayırt etmiyor, farklı sebeplere bağlı olarak zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Peki neden midemiz ağrıyor? Mide ağrısına ne iyi gelir? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...



Mide ağrısını genç yaşlı ayırt etmeden zaman zaman hepimiz yaşayabiliyoruz. Eğer sık sık mide ağrısı yaşıyor ve ciddi bir durum olduğunu düşünüyorsanız mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurup bir doktora muayene olmanızı tavsiye ederiz.

Neden mide ağrısı yaşıyoruz?

Mide ağrısı birçok sebebe bağlı olarak yaşanıyor olabilir. Fakat genel olarak hazımsızlık, sinir, stres, aşırı miktarlarda yemek yeme, yağlı ve ağır yiyecekler yeme, aşırı baharatlı yiyecekler yeme, uzun süre aç kalma, alerjik reaksiyonlar, hormonal etkiler, çevresel etkiler, zararlı alışkanlıklar, reflü ve gastrit gibi mide hastalıkları, aşırı kilo, gaz sıkışması, kullanılan bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Mide ağrısına ne iyi geliyor?

Sık sık mide ağrısı yaşamıyorsanız, ara ara ve geçici mide ağrıları yaşıyorsanız evde doğal yöntemlerle bu ağrıları geçirmeniz mümkün.

Laktoz intoleransına sahip değilseniz süt ve yoğurt mide ağrısına çok iyi gelecektir. Mideniz ağrıdığında içeceğiniz bir su bardağı süt veya bir kase ev yapımı yoğurt ağrılarınızın geçmesini sağlayacaktır. Fakat laktoz intoleransınız varsa süt ve süt ürünleri size fayda yerine zarar verecektir.

Midenizde yanmaya benzer bir ağrı varsa, midenizdeki asit baz dengesi bozulmuş olabilir. Bu durumlarda yoğurdun içerisine veya çayınızın içerisine tarçın ekleyerek mide ağrınızı geçirebilirsiniz.

Muz ve muz gibi bol lifli besinler mide ağrılarının geçmesini kolaylaştıracaktır. Muz mide enzimlerinin sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Bu da mide ağrısının geçmesini sağlar.

Keten tohumu da tıpkı muz gibi bol lifli bir besindir. Bu sayede mide ağrılarına şifa olur. Keten tohumunu yoğurdun içine veya salatalarınıza ekleyerek tüketip mide ağrılarından kurtulabilirsiniz.

Kimyon midedeki asit baz dengesini sağlar. Bir kase yoğurdun içerisine bir çay kaşığı kimyon ekleyerek tüketebilirsiniz.

Nane de mide ağrısına iyi gelen besinlerdendir. Gaz sıkışmasına bağlı mide ağrısı çekiyorsanız nane çayıyla ağrınızı dindirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.