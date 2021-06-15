Mickey Levy kimdir? Mickey Levy Kürt mü? İsrail'in Meclis Başkanı Kürt mü? İsrail'in Meclis Başkanı nereli?

Mickey Levy kimdir? Mickey Levy Kürt mü? İsrail'de güvenoyu oylaması sona erdi. İsrail'de yeni Meclis Başkanı da belli oldu. Mickey Levy İsrail'in yeni Meclis Başkanı oldu. Mickey Levy'in Kürt kökenli olduğu belirtildi. İsrail'in Meclis Başkanı Kürt mü? İsrail'in Meclis Başkanı nereli? İsrail Meclis Başkanı Levy yaptığı bir açıklamada “Kürt’üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Atalarım Cizreli' demişti.

Mickey Levy kimdir? Mickey Levy Kürt mü? İsrail'de güvenoyu oylaması sona erdi. İsrail'de yeni Meclis Başkanı da belli oldu. Mickey Levy İsrail'in yeni Meclis Başkanı oldu. Mickey Levy'in Kürt kökenli olduğu belirtildi. İsrail'in Meclis Başkanı Kürt mü? İsrail'in Meclis Başkanı nereli? İsrail Meclis Başkanı Levy yaptığı bir açıklamada “Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Atalarım Cizreli" demişti.

İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti kuruldu. Netanyahı yeni dönemde Başbakanlık koltuğunda oturamayacak. Ülkede yeni başbakan Naftali Bennett olacak. Ardından da Yair Lapid başbakanlık koltuğuna oturacak. İsrail'in yeni Meclis Başkanı da belli oldu. Seçilen Meclis Başkanı Anadolu topraklarına yabancı bir isim değil. İsrail'in yeni Meclis Başkanı Mickey Levy oldu. Peki Mickey Levy kimdir? Mickey Levy Kürt mü? Mickey Levy nereli? İsrail'in Meclis Başkanı nereli?

Mickey Levy kimdir?

Levy, Türkiye'nin Cizre şehrinden Kürt Yahudi kökenli Sefarad Yahudileri olan göçmen bir ailenin çocuğu olarak Kudüs'te doğdu.

Askerliğini İsrail Savunma Kuvvetleri'nde Paraşütçüler Tugayı'nda yaptı.

Ordudan terhis olduktan sonra İsrail Polisi'ne katıldı ve bir dizi komuta pozisyonunda bulundu.

Emekli olduktan sonra Washington DC'de İsrail polis ataşesi olarak çalıştı.

2007'ye kadar. Aynı zamanda Hayfa Üniversitesi'nden siyaset bilimi diploması ve Derby Üniversitesi'nden tıp eğitimi aldı ve Egged Ta'avura otobüs şirketinin CEO'su olarak görev yaptı

2013-2014 yılları arasında Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Siyasete atılmadan önce polis memuruydu.

Levy'nin dört çocuğu var.

Mickey Levy Kürt mü?

Levy, 2015 yılında verdiği bir röportajda, “Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürt. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk.” demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.