Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) ve Alo 182’den randevu almak neredeyse imkânsız hale geldi. Vatandaş randevu alamıyor, artan şikâyetlerin önü arkası kesilmiyor.

Pandeminin de etkisiyle artan hastane talebi, yatak yoğunluğu derken vatandaşa sıra bir türlü gelemiyor, yaklaşık iki yıldır hastanelerde oluşan yoğunluk insanların pandemi etkisiyle hastanelere gidememesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdi. Vatandaşların MHRS ve Alo 182'den randevu alamaması, doktora ulaşamaması birçok kaygıyı beraberinde getiriyor.

MHRS'Yİ GEÇERSE ANCAK DOKTORA ULAŞIYOR

Milli Gazete'den Ahmet Sesli'nin haberine göre; yaklaşık iki yıldır dünyayı saran Kovid-19 virüsü salgını hastanelerde doluluk oranını artırdı, yetkililerin “zorunlu olmadıkça hastanelere başvurmayın” uyarısı, vatandaşın iki yıldır rutin kontrollere bile gitmemesini beraberinde getirdi. Normalleşmenin başlaması ile beraber vatandaşların rutin kontrollere gitmek için yaptığı başvurular ise çok ileri tarihlere öteleniyor. Vatandaş, doktora ulaşmak için MHRS ve Alo 182 gibi hayatı kolaylaştırması gereken uygulamaları geçemiyor.

SABAHIN KÖRÜNDE DE GİTSE SIRA ALAMIYOR

Salgın öncesi sabah erken saatlerde hastanelere giden vatandaşlar, randevuların yanı sıra sistemden sıra alıp gerekli işlemleri yapabiliyor, doktora muayene olabiliyor ve tahlillerini verebiliyordu. Ancak bu sistemin pandemi döneminde kaldırılarak sadece randevunun geçerli sayılması, normalleşme döneminde de devam ediyor. Vatandaş sabahın erken saatlerinden kalkıp hastanelere gitse dahi, hastane koridorlarını aşamıyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Hastaneden sıra alma ise hastane yönetimlerinin inisiyatifine bırakıldığı için neredeyse bütün her yerde sadece randevu sistemi uygulanıyor.

EN ERKEN 15 GÜN SONRAYA RANDEVU VERİLEBİLİYOR

Hastanelerdeki birçok bölümde sıra almak neredeyse imkânsız bir hale gelmiş durumda. Bazı bölümlerde en erken 15 gün sonraya randevu verilebilirken, önemli bölümlerde ise randevu tarihini MHRS ve Alo 182'dekiler de dahi bilmiyor. İnsan sağlığı için en önemli bölümlerden olan kardiyolojiden Alo 182'den randevu alabilmeyi talep eden vatandaşların, Ankara Şehir Hastanesi'ne ‘en erken 15 gün sonra randevu verebiliyoruz' yanıtını alıyor. Vatandaşlar, 15 gün sonra alınacak randevunun ne kadar sağlıklı olacağını sorgulayıp yetkililerden nihai çözüme kavuşturmasını talep ediyor.

MHRS VE ALO 182 VATANDAŞI TANIDIĞA YÖNLENDİRİYOR

Randevu sorununu aşamayan vatandaşlar, sorunu kendince çözüme kavuşturmak için tanıdıklar aracılığıyla doktora ulaşmaya çalışıyor. Hastanelerde tanıdığı olan vatandaşların bir şekilde doktora ulaştığına yönelik iddialar son günlerde sıkça artmış durumda. Hastanelerde tanıdığı olmayan vatandaşların durumu ise daha büyük. Çünkü doktora ulaşma şansı giderek azalıyor.

Kaynak: milligazete.com.tr

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