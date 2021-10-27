Türkiye Futbol Federasyonu yeni MHK Başkanını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı olarak atandığı duyuruldu. Peki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu yeni MHK Başkanını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı olarak atandığı duyuruldu. Peki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında?

Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istfia etmesinin ardından bir süredir boş olan MHK Başkanlığı görevine getirilen isim belli oldu. Yaklaşık 1 hafta sonra TFF'den yapılan açıklamada MHK'nin yeni başkanı olarak Ferhat Gündoğdu'nun seçildiği belirtildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?

Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanıdır.

Serdar Tatlı'nın istifasının ardından Ferhat Gündoğdu bu göreve getirildi.

Ferhat Gündoğdu, "klasmon üst gözlemciliği" görevinde de yer almıştır.

Ferhat Gündoğdu'nun asıl mesleği doktorluktur ve Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

MHK üyeleri kimler?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen açıklama geldi. Yeni MHK Başkanı olan ismin açıklanmasının ardından Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu MHK başkanı mı oldu? sorularının yanıtı merak edildi.

Ferhat Gündoğdu kim? sorusunun yanıtı gündeme gelen haberler in ardından merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Hakem nedir?

Hakem bir karşılaşmayı, bir oyunu, belli bir kurallar bütününe uygun olarak, gerektiğinde kuralları da yorumlayarak yöneten kişi. Anlaşmazlık durumunda onun sözü geçerlidir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan 1923'te kurulan; Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.