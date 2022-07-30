Mezarlık Önem kimdir? Birce Akalay oynadığı dizi ve filmler neler?
Birce Akalay kim? Birce Akalay yer aldığı dizi ve filmler hangisi? Birce Akalay boyu kaç? Son zamanlarda popüler bir Netflix dizisi olan Mezarlık ile milyonları ekrana kilitleyen güzel oyuncu Birce Akalay arama motorunda en çok araştırılan kişiler arasında yer aldı. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz.
2022-07-30 17:10:56
Birce Akalay Kim?
Mezarlık Önem kimdir? Oyunculuk performansı ile milyonları ekrana kilitleyen güzel oyuncu Birce Akalay,19 Haziran 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. 2003'te Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümüne girdi fakat Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'ne geçip buradan mezun oldu. 2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Avrupa GüzellikYarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Başarılı oyuncu daha sonra 2004-2007 yılları arasında spor spikerliği yaptı.2007'de oyunculuk kariyerine başladı. Güzel oyuncu oyunculukta asılçıkışını Yer Gök Aşk adlı dizide Havva karakteriyle yaptı.Ardından birçok dizi ve filmde oyunculuk performansını gösterdi. Şimdilerde Netflix ekranlarında yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinde Önem karakteri ile izleyicileri ekrana kitlemekte.
Birce Akalay Boyu Kaç?
Birce Akalay kaç kilo? Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İkizler burcu olan güzel oyuncu 1.78 boyunda ve 53 kilo ağırlığındadır.
Birce Akalay Oynadığı Dizi Ve Filmler Neler?
Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yer aldığı dizi ve filmler şu şekilde sıralanmakta:
- Ağlama Anne- Sezon 1
- Hayat Bazen Tatlıdır- Sezon 1
- Küçük Ağa- Sezon 1,2-Sinem
- Siyah Beyaz Aşk- Sezon 1-Aslı
- Kuş Uçuşu- Sezon 1-Lale Kıran
- Mezarlık- Sezon 1
- Babil- Sezon 1,2
- Deliormanlı-Hülya
- Evli ve Öfkeli- Sezon 1
- Ben Onu Çok Sevdim- Sezon 1-Ayhan Aydan
- Yer Gök Aşk- Sezon 1,2,3-Havva
- Kış Masalı- Sezon 1-Zişan
- Sizi Seviyorum-Eda
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