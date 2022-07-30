Mezarlık Önem kimdir? Birce Akalay oynadığı dizi ve filmler neler?

Birce Akalay kim? Birce Akalay yer aldığı dizi ve filmler hangisi? Birce Akalay boyu kaç? Son zamanlarda popüler bir Netflix dizisi olan Mezarlık ile milyonları ekrana kilitleyen güzel oyuncu Birce Akalay arama motorunda en çok araştırılan kişiler arasında yer aldı. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz.