Mezarlık dizisi ne zaman başlıyor? Mezarlık dizisi oyuncuları kimler? Mezarlık dizisi konusu ne?

Netflix'in Birce Akalay'ın başrolde yer alacağı Mezarlık dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yayın tarihi haberi Birce Akalay'ın bizzat kendisinden geldi. Peki Mezarlık dizisi ne zaman başlıyor? Cevap burada...

Netflix'in en yeni Türk dizilerinden biri olacak olan Mezarlık dizisiyle ilgili son gelişmeler dizi severler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber'in yazdığı Mezarlık dizisinin yayın tarihi dizinin başrol oyuncusu Birce Akalay tarafından açıklandı. Peki Mezarlık dizisi ne zaman başlıyor?

Mezarlık dizisi hakkında ‘'Kadın cinayetlerini işleyeceğiz, kriminal bir iş” ifadelerini kullanan Birce Akalay, dizinin Haziran ayında yayınlanacağını duyurdu. Netflix'ten konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş, Berna Öztürk ve Sezgin Uzunbekiroğlu'nun paylaştığı ANS Film'in ülkemizin kanayan yaraları olan kadın cinayetlerini konu alıyor. 4 bölümlük yapım, 17 Haziran'dan itibaren izleyiciyle buluşacak.

Mezarlık dizisi oyuncuları kimler?

Birce Akalay – Önem

Olgun Toker – Serdar

Berna Öztürk – Sofia

Sezgin Uzunbekiroğlu Yılmaz – Feriha

Hakan Karahan

Şehsuvar Aktaş

Cem Sürgit

Elif Sevinç

Baran Güler





