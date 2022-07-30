Mezarlık dizisi konusu nedir? Mezarlık dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Mezarlık dizisi konusu ne? Mezarlık dizisi oyuncu kadrosunda kim var? Mezarlık kaç bölüm? Mezarlık dizisi ikinci sezon gelecek mi? Son zamanlarda milyonları ekrana kilitleyen Netflix ekranlarında yayınlanan Mezarlık dizisi,ANS Productions ve Evrensel Film imzalı, yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı aksiyon, polisiye ve gerilim türündeki Türk Netflix orijinal film serisi olarak tanımlanan bir dizidir.Usta oyuncuların bulunduğu kadroda, Birce Akalay ve Olgun Toker yer almakta. Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem’ in karşısındaki zorlu süreçleri konu edinen sürükleyici bir polisiye dizisidir. Sizler için Mezarlık dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik. İşte merak edilen detaylar haberimizde.
2022-07-30 17:52:18
Mezarlık Dizisi Konusu Ne?
Mezarlık dizisi konusu nedir? Netflix ekranlarınınsevilen polisiye – cinayet temalı Mezarlık dizisinin konusu şu şekildedir:
Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yönetenKomiser Önem Özülkü, ekibi ile kadın cinayetlerini araştıracakları Özel Suçlar Birimi'nin başına getirilir.Komiser Önem' in karşısındaki en büyük zorluk elindeki vakalar değil, bu cinayetlere ön yargıyla yaklaşan erkekler bulunmakta. Gizemli kadın cinayetlerini çözmek için ekibi ile birlikte çalışarak cinayetleri aydınlatma süreci konu edinmekte.
Mezarlık Dizisi 2.Sezon Ne Zaman?
Netflix'te yayınlanan Mezarlık dizisinin ikinci sezonunu yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Mezarlık Dizisi Oyuncu Kadrosu
Netflix ekranlarının sevilen dizisi Mezarlık, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi odağı haline geldi. Mezarlık dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
- Olgun TOKER (Serdar Ata)
- Birce Akalay (Önem Özülkü)
- Şehsuvar Aktaş (Hasan Duru)
- Berna Öztürk (Sophia)
- Sezgin Uzunbekiroğlu (Feriha Mahmudzade)
- Hakan Meriçliler (Haluk Ata)
- Cem Sürgit (Gökhan Demirdelen)
- Baran Güler (Berk Güleryüz)
- Elif Sevinç (Sude Özülkü)
- Eylem Yıldız (Papatya)
- Önder Atakanlı
- Elif Tuğrul
- Nihan Şahenk
- Gizem Kandemir
- Kubilay Penbeklioğlu
- Fahri Öztezcan (Feyzullah)
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