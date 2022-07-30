Mezarlık dizisi konusu nedir? Mezarlık dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Mezarlık dizisi konusu ne? Mezarlık dizisi oyuncu kadrosunda kim var? Mezarlık kaç bölüm? Mezarlık dizisi ikinci sezon gelecek mi? Son zamanlarda milyonları ekrana kilitleyen Netflix ekranlarında yayınlanan Mezarlık dizisi,ANS Productions ve Evrensel Film imzalı, yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı aksiyon, polisiye ve gerilim türündeki Türk Netflix orijinal film serisi olarak tanımlanan bir dizidir.Usta oyuncuların bulunduğu kadroda, Birce Akalay ve Olgun Toker yer almakta. Kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi yöneten Komiser Önem’ in karşısındaki zorlu süreçleri konu edinen sürükleyici bir polisiye dizisidir. Sizler için Mezarlık dizisi hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik. İşte merak edilen detaylar haberimizde.