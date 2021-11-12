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Meyve ve sebzelerin üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemek için...

TIMETURK / GENEL / Meyve ve sebzelerin üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemek için...

Meyve ve sebzelerin üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemek için...

Sağlıklı beslenmek için tercihimizi hep sebzelerden ve meyvelerden yana kullanıyoruz. Fakat yetiştirilirken zirai ilaçlara maruz kaldıkları için onları yerken de korkar olduk. Peki meyve ve sebzeleri nasıl yıkamalıyız ki üzerindeki zirai ilaç kalıntılarından kurtulalım? Sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2021-11-12 10:45:43
Meyve ve sebzelerin üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemek için...


Meyve ve sebzeler yetiştirilirken çeşitli zirai ilaçlara maruz kalıyorlar. Bu yüzden onları yerken tam olarak temizlemediğimizde vücudumuza zirai ilaç kalıntıları da girmiş oluyor. Bu zirai ilaç kalıntılarından güzel bir temizleme yöntemiyle kurtulmak mümkün.

Meyve ve sebzelerin üzerindeki zirai ilaç kalıntıları nasıl temizlenir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bir grup bilim adamı meyvelerin ve sebzelerin üzerindeki zirai ilaç kalıntılarının nasıl temizleneceğine dair bir deney yaptı. Bu deney sonucunda ortaya çıkan sonuç herkese gerçekten yararlı bir çözüm sundu.

Deneyde bilim insanları, insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturan zirai ilaç kalıntılarıyla mücadele edilebilecek kesin ve basit bir çözüm arıyorlardı. Bu yüzden üzerinde bir gün boyunca kasıtlı olarak zirai ilaç beklettikleri elma üzerinde deney yapmaya karar verdiler.

Bilim insanları, zirai ilaca bulanmış elmaların bir kısmını musluk suyunda, bir kısmını çamaşır suyu çözeltisinde bir kısmını ise su ve karbonat karışımında bir süre beklettiler. Deneyin sonunda oldukça şaşırtıcı bir sonuç çıktı.

Elektronik haritalama teknolojisi isimli bir yöntemle elmaların üzerindeki kalıntıları inceleyen araştırmacılar, 8 dakika musluk suyunda, çamaşır suyu çözeltisinde ve karbonatlı suda bekletilen elmalardan en çok temizlenenin karbonatlı suda bekletilen elmalar olduğunu gördüler.

Bilim insanları bununla yetinmeyip bekletme süresini 15 dakikaya çıkardı. Bu defa elmaları 12-15 dakika arasında musluk suyu, çamaşır suyu çözeltisi ve karbonatlı su ile fırçalayarak temizlediler. Fırçalanarak temizlenen elmalar arasında da deneyi kazanan yine karbonatlı su oldu. Araştırmacılar karbonatlı suyla 12-15 dakika arası fırçalanarak temizlenen elmaların %96 gibi ciddi bir oranla zirai ilaçlardan temizlendiğini gördüler.

Bu deneyin sonucunu öğrendiğinize göre siz de marketlerden, pazarlardan aldığınız sebze ve meyveleri tüketmeden önce karbonatlı su karışımında bir süre bekleterek üzerindeki zirai ilaç kalıntılarından kurtulabilir ve vücudunuza zirai ilaçları sokmaktan kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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