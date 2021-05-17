Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti için yola çıkan Muharrem İnce Memleket Partisi'ni nihayet kurdu. İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yönetiminde yer alan isimler de belli oldu. Mevlüt Dudu da Memleket Paritisi yönetiminde yer alan isimler arasında. Peki Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli kaç yaşında? Mevlüt Dudu hayatı ve biyografisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti için yola çıkan Muharrem İnce Memleket Partisi'ni nihayet kurdu. İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yönetiminde yer alan isimler de belli oldu. Mevlüt Dudu da Memleket Paritisi yönetiminde yer alan isimler arasında. Peki Mevlüt Dudu kimdir? Mevlüt Dudu nereli kaç yaşında? Mevlüt Dudu hayatı ve biyografisi...

CHP'den istifa eden Muharrem İnce ve beraberindeki heyet partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Memleket Partisi sözcüsü CHP'den istifa eden Gaye Usluer olurken yönetiminde bulunan isimler de tek tek açıklandı. Mevlüt Dudu da Memleket Paritisi yönetiminde yer alan isimler arasında.

Mevlüt Dudu kimdir?

Mevlüt Dudu 4 Nisan 1966 yılında Hatay Dörtyol'da dünyaya geldi. Mevlüt Dudu'nun babasının adı Ahmet Ercan, annesin adı Sıdıka Cavidan'dır.

Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yaptı. CHP Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurultay Delegeliği ve Belediye Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Dudu, evlidir.

Memleket Partisi yönetimi:

Muharrem İnce Genel Başkan

Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Akalın Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Akgün, Genel Sayman

Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Aligüven Merkez Yönetim Kurulu üyeleri

Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Mustafa Kemal Çiçek Disiplin Kurulu Başkanı

İlke Deniz Durda, Ayça Özsoy Sarıkamışlı, Muharrem Yıldız, Sıla Yavuz, Ender Ödem, Mustafa Çağlayan, Mustafa Laik Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri

Genel Başkan Danışmanları ise, Yusuf Sel, Alper Karaoğlan, Gürbüz Evren, Burak Hasar, Ali Tunç Can, Mahir Bakan, Ahmet Özalp

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