Mevlüt Çavuşoğlu: İlk gemi yola çıktı, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz' dedi.