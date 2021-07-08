MetroPOLL anketi: Genç seçmenin ilk tercihi hangi parti?

MetroPOLL'ün anketi göre, gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk kez oy verecek seçmenin ilk tercihi yüzde 25,4 ile AKP iken, ikinci tercihi yüzde 21,7 ille CHP.

MetroPOLL Araştırma, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar gerçekleştirilen 18 aylık Türkiye'nin Nabzı araştırmasının datalarını birleştirerek, 2018 milletvekili seçiminde yaşı tutmayan seçmenin oy tercihlerini ortaya koydu.

Buna göre, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sorulan genç seçmenin ilk tercihi yüzde 25,4 oy oranı ile AKP oldu. CHP yüzde 21,7 ile ikinci sırada gelirken, MHP yüzde 7,4 ile üçücü sırada yer aldı. MHP'yi yüzde 4,1 ile HDP, yüzde 3,6 ile İyi Parti, yüzde 1,5 ile DEVA Partisi, yüzde 0,6 ile Gelecek Partisi takip etti.

Gençlerin yüzde 10'u kararsız olduğunu söylerken, yüzde 14,2'si "protesto oy", yüzde 10.9'u da "Cevap yok" seçeneğini işaretledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.