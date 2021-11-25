Metroda kadına bıçakla saldıran kim? Kadıköy-Tavşantepe seferini yapan metroda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Metroda bir şahıs henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü genç kadına bıçak çekti ve ağıza alınmayacak küfürleri yağdırarak tehdit etmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki çeken olayın saldırganı ise polis tarafından yakalandı. Yakalanan saldırganın suç makinesi olduğu öğrenildi. Saldırganın 20 adet suç kaydının olduğu açıklandı. Peki Kadıköy Metrosunda bıçakla kadına saldırıp tehdit eden şahıs kim, tutuklandı mı?

Metroda kadına bıçakla saldıran kim? Kadıköy-Tavşantepe seferini yapan metroda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Metroda bir şahıs henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü genç kadına bıçak çekti ve ağıza alınmayacak küfürleri yağdırarak tehdit etmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki çeken olayın saldırganı ise polis tarafından yakalandı. Yakalanan saldırganın suç makinesi olduğu öğrenildi. Saldırganın 20 adet suç kaydının olduğu açıklandı. Peki Kadıköy Metrosunda bıçakla kadına saldırıp tehdit eden şahıs kim, tutuklandı mı?

KadıköyMetrosunda yolculuk eden vatandaşlar yaşanan bir olay karşısında şok oldu. Metroda bir şahıs cebinden çıkardığı dev bir bıçakla kadın bir yolcuya tehditler savurdu ve küfürler etti. Olay ülke gündemine oturdu. Görüntüler sosyal medayada yayılınca pek çok kişi saldırganın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Metroda kadına bıçakla saldıran kim? Kadıköy Metrosunda bıçakla kadına saldırıp tehdit eden şahıs kim, tutuklandı mı?

Metroda kadına bıçakla saldıran kim?

Saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu açııklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Kadıköy Metrosunda bıçakla kadına saldırıp tehdit eden şahıs kim, tutuklandı mı?

Kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan saldırganın suç makinesi olduğu öürenildi. Saldırganın 20 adet suç kaydının olduğu açıklandı.

Olayın geçmişi

Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.