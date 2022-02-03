Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bıçaklı saldırgan Gökay A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Metrobüste bıçaklı saldırı olayında yeni gelişme yaşandı. Metrobüste tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Gökay A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre; Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcu Gökay A. (35), metrobüsteki başka bir kadın yolcu ile sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine yanında eşi ve çocuğu ile yolculuk yapan Mustafa K. (36) ile yeğeni Murat K. (32), Gökay A.'ya tepki gösterdi.

Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökay A., cebinden çıkardığı bıçakla amca ve yeğenine saldırdı. Gökay A., Mustafa K.'yı bacağından ve elinden bıçaklayarak, yaraladı.

Bu sırada Mustafa K.'nın eşi ve çocuğu da araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı.

Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan Mustafa K. için ambulans çağrıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Olayın ardından Gökay A., 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

.