DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İstanbul-Hurdaci Firması Büyüyor – İstanbul-Hurdaci.com
2022 Katkı payı ne kadar? Üniversite katkı payı nedir? Katkı payı kaç kere ödenir?
HDP'li Semra Güzel hakkında karar verildi
Biden'den flaş açıklama: Öldürüldü
Üniversite harç ücretleri 2022 | İkinci öğretim-uzaktan öğretim MYO ikinci dönem harcı ne kadar?
KOSGEB'in 'Hızlı Destek Programı' ilgi görüyor
Yunanistan: Erdoğan'ın açıklamaları propaganda
Atatürk Anıtı'na halat bağlayan 2 şüpheliye gözaltı
Erdoğan ile Zelenskiy'den başbaşa görüşme
Şekerbank’tan 'Sanal Hasat POS' ile online alışverişlerde sıfır faiz imkanı
Kazakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları KOBİ'lere destek amacıyla kaldırıldı
İSO, Sürdürülebilirlik Yol Haritalarının 5'incisini 'kimya ve plastik sektörü' için açıkladı
AB'den Bulgaristan-Türkiye sınır bölgelerine 34,4 milyon avro yatırım bekleniyor
QNB Finansbank ile AliExpress e-ihracat anlaşması yenilendi

TIMETURK / GENEL / Metrobüste bıçaklı saldırı olayında yeni gelişme

Metrobüste bıçaklı saldırı olayında yeni gelişme

Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bıçaklı saldırgan Gökay A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 Saat Önce
2022-02-03 09:43:34
Metrobüste bıçaklı saldırı olayında yeni gelişme

Metrobüste bıçaklı saldırı olayında yeni gelişme yaşandı. Metrobüste tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Gökay A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

metrobusteki-bicakli-dehset-kamerada_1948_dhaphoto4

Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre; Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcu Gökay A. (35), metrobüsteki başka bir kadın yolcu ile sözlü tartışmaya girdi. Bunun üzerine yanında eşi ve çocuğu ile yolculuk yapan Mustafa K. (36) ile yeğeni Murat K. (32), Gökay A.'ya tepki gösterdi.

Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökay A., cebinden çıkardığı bıçakla amca ve yeğenine saldırdı. Gökay A., Mustafa K.'yı bacağından ve elinden bıçaklayarak, yaraladı.

metrobusteki-bicakli-dehset-kamerada_1948_dhaphoto6

Bu sırada Mustafa K.'nın eşi ve çocuğu da araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı.

metrobusteki-bicakli-dehset-kamerada_1948_dhaphoto3

Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan Mustafa K. için ambulans çağrıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

metrobusteki-bicakli-saldirgan-adliyeye-sevk-edildi_4108_dhaphoto2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Gökay A., 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş