Metrobüs kazası sonrası açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi kim? 'Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var' sözünü kim söyledi? İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası olay yerinde açıklamalar yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir kişinin sarf ettiği 'Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var.' sözleri üzerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan açıklama geldi. Açıklamada Videoda 'Arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır.' denildi.

Metrobüs kazası sonrası açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi kim? "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var" sözünü kim söyledi? İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası olay yerinde açıklamalar yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir kişinin sarf ettiği "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var." sözleri üzerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan açıklama geldi. Açıklamada Videoda "Arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır." denildi.

Metrobüs kazası sonrası açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi kim?

Metrrobüs kazasının ardından olay yerinden bir video çeken AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir kişinin sarf ettiği "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var." sözleri tartışamlara neden oldu. İnfial yarattı. AK Parti Avcılar Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, "Arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır. Milletimizin güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşanan yanlış anlaşılma için üzgünüz." denildi.

"Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var" sözünü kim söyledi?

Kaza sonrası bölgeden video çeken genç "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz" dedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu video büyük tepki çekti. Pek çok kullanıcı videoyu çekenleri dezenformasyon ve provokasyon yapmakla suçladı. İBB'den Murat Ongun ise yaptığı paylaşımda, "Bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin" ifadelerini kullandı. .