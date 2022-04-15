Metro saldırganı hakkında yeni gelişme

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, İBB'den gelen görüntülerin net şekilde çözümü için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesine karar verdi.

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müştekiler Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, salgın nedeniyle kapalı yapıldı.

Hakim, İBB'den istenen görüntülerin CD'ye aktarılarak mahkemeye ulaştığını, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yazılan müzekkereyle sanığın tetkiklerinin yapıldığını fakat raporun hazırlanmadığını tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, "Olayın en başından itibaren değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Bülent Dalğa, dosyaya sunulan görüntülerin olayın başlangıcından itibaren değil, gelişme aşamasından itibaren olduğunu belirterek, olayın başlangıcına ilişkin görüntülerin incelenmesini talep etti.

Dosyadaki müştekilerin dışında herhangi bir bağımsız tanık anlatımının bulunmadığına dikkati çeken Dalğa, müvekkilinin, annesinin ağır rahatsızlığı nedeniyle Kovid bulaştırmaktan korktuğu için müştekiyi uyardığını, müştekinin rahatsızlığını bilmesinin mümkün olmadığını, kamera kayıtlarında müvekkilinin "Gelmeyin, keserim!" demesinin haricinde bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Dalğa, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Katılanların vekili Birsen Baş Topaloğlu ise müvekkillerinin sanığa yönelik herhangi bir kışkırtıcı eyleminin olmadığının görüldüğünü, sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerinin halen yaptığı şeyi doğru gördüğünü gösterdiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını talep etti.

- İBB'den gelen görüntüler izlendi

Duruşmada İBB'den gelen görüntülerin bir kısmı izlendi.

İzlenen görüntülerde olay saatlerine ait metro istasyonu girişi, turnike ve istasyon bölgesi, sanığın trene biniş ve iniş anları, trenin içine dair kayıtların olduğu ve kayıtlar izlendiğinde olayın kameraya uzak yerde gerçekleştiği, bu nedenle net görüntü elde edilemediği tespitinin yapıldığı tutanağa geçirildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İBB'den gelen görüntülerin daha net çözülebilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

İddianamede Emrah Yılmaz'ın, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. .