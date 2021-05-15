Metina'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 'Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin, Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği bölgede Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz." ve "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)