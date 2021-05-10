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Metina bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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10.05.2021 14:58:04
Metina bölgesinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan