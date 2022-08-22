Metin Özkan Kimdir? Hırsızlık Olayı Nedir?

Gazeteci Metin Özkan kimdir? Metin Özkan’ın olayı ne? Metin Özkan hangi programlarda yer aldı? Gazeteci Metin Özkan 2021 aralık ayında gizlice aldığı 700 doların gösterildiği video kaydı nedeniyle çok konuşulmuştu. Metin Özkan hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Metin Özkan Kimdir?

Gazeteci Metin Özkan 1964'te Yozgat'ta doğdu. 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Özkan, CNN Türk kanalında hafta sonu gece haber kuşağında yayınlanan Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programında ve TV100 kanalında yayınlanan tartışma programlarında 23 Şubat 2022 tarihine kadar yorumcu olarak bulundu. Metin Özkan ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin basın danışmanlığı yaptı. Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürüttü.

Hırsızlık Olayı Ne?

Aralık 2021'de yemek yediği bir restoranda aynı masada bulunan bir hanımefendinin çantasına elini atarak içinden gizlice aldığı 700 doların gösterildiği video kaydı nedeniyle çok konuşulmuştu. Metin Özkan video kaydı sebebi ile yorumcu olarak bulunduğu CNN Türk ve TV100 kanallarıyla ilişiği kesilmiştir. .