Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Dizi ve filmlerde oynadığı rollerle hafızalara kazınan Metin Çekmez tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiası acı haber ile yasa boğuldu. Acı haberin ardından vatandaşlar Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez hangi dizi ve filmlerde oynadı? gibi soruları sormaya başladı. İşte Metin Çekmez'in hayatı ve biyografisi...
2021-08-25 15:09:12
Dizi ve filmlerde oynadığı rollerle hafızalara kazınan Metin Çekmez tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiası acı haber ile yasa boğuldu. Acı haberin ardından vatandaşlar Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez hangi dizi ve filmlerde oynadı? gibi soruları sormaya başladı. İşte Metin Çekmez'in hayatı ve biyografisi...
Metin Çekmez bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastande tedavi görüyordu. Usta isim 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Metin Çekmez bir çok film ve dizide rol aldı.
Metin Çekmez kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın'da hayatını kaybetti.
Metin Çekmez 26 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Metin Çekmez Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
Metin Çekmez Gazetecilik mezunudur.
Gazetecilik mesleği yerine tiyatroya yönelen Metin Çekmez 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.
Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez'in kardeşidir.
Metin Çekmez tiyatro oyunları
Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar
Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen
Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper
Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan
Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan
Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun
Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin
Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yönettiği tiyatro oyunları
Utanç Dünyası
Metin Çekmez Filmografisi
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt (tv filmi) - 2004
Baba (dizi) - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin (film) - 1999
Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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