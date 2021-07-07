Metin Alper kimdir? Eski Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı? Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile yeni görevine atandı. Peki Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı?

Metin Alper kimdir? Eski Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı? Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile yeni görevine atandı. Peki Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı?

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper 31534 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atandı. Atama kararının ardından Araklı İlçe Özel Harekat Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve burada bir veda konuşması yapan Metin Alper "Bize güvenen, bize inanan, bizim için vergilerinden vermek sureti ile bizim bu imkanlara sahip olmamızı sağlayan milletimizin en necip insanlarına borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Kahraman şehitlerimiz, bizlere hakkını helal etsin. Onların yolunda gidiyoruz." dedi. Vatandaşlar da Metin Alper kimdir? Eski Trabzon emniyet müdürü Metin Alper nereye atandı? gibi soruları soramaya başladı.

Metin Alper kimdir?

Metin Alper 1988 yılında Polis Akademisi'ne geçti. 1992 yılında Komiser Yardımcısı olarak mezun olduktan sonra 20. Dönem İç Güvenlik ve Özel Hareket Kursunu bitirerek Ardahan ilinde Özel Harekat Şube Müdür vekili olarak göreve başladı.

1995 Nisan döneminde 243. dönem Yedek subay olarak askerlik hizmetine Tuzla Piyade Okulunda başladı. 1996 yılı Temmuz ayında Teğmen rütbesi ile Van Özalp 2.Jandarma sınır taburundan terhis oldu.

Metin Alper 1996-1998 yılları arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 1998 yılında Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne atanan Alper, Osmaniye'de Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görev aldı.

1999 yılında Misyon Koruma Sınavını kazanarak T.C. Bişkek Büyükelçiliğinde 2002 yılına kadar Ataşe olarak görev aldı. 2002 yılından itibaren Osmaniye ilinde sırayla Kaçakçılık ve Organize Şuçlar Şube Müdür Vekili, Personel Şube Müdür Vekili, Asayiş Şube Müdürü ve en son olarak da Kadirli ilçe Emniyet Müdürlüğü görevi yaptı.

Alper buradaki görevinden sonra 2007 yılında Sivas Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü olarak atandı. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Doğu-Timor misyonuna katılarak Türk Polis Kontenjanında 1.5 yıl süreyle görev aldı.

Metin Alper 2013 Mayıs ayında Afganistan – Kabil'de bulunan NATO- ISAF misyonunda 8 ay süreyle NATO Komutanı Orgeneral Joseph Dunford'un Polis Danışmanlığı görevini yürüttü.

Metin Alper 25 Aralık 2013 itibariyle de İstanbul'da Önleyici Hizmetler ve Güven Timlerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul'da Koruma Şube Müdürlüğünden, Trafik Şube Müdürlüğünden ve Gaziosmanpaşa İlçesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Metin Alper 14 Nisan 2016 tarihinde Afganistan Mezar-ı Şerif'te bulunan NATO Kararlı Destek Misyonda Kıdemli Polis Danışmanı olarak görev yaptı. 26.10.2016 tarih ve İçişleri Bakanlığının 2016/759 sayılı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü atanarak 29.10.2016 – 25.09.2019 tarihleri arasında Adıyaman ilinde İl Emniyet Müdürü olarak görevini yürüttü

19.09.2019 tarih ve İçişleri Bakanlığının 2019/320 sayılı kararnamesi ile Trabzon İl Emniyet Müdürü atanarak 26.09.2019 tarihinde Trabzon ilinde göreve başlamıştır.

Kezban Alper ile evli olan Metin Alper Saniye Şeyma, Ahmet Bahadır ve Zeynep Zülal'in babasıdır.

Metin Alper iyi derecede Rusça ve İngilizce bilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.