Metin Akpınar ne dedi? Metin Akpınar Altın Portakal açıklaması nedir? Metin Akpınar yargılanacak mı?

Metin Akpınar ne dedi? Metin Akpınar yargılanacak mı? Metin Akpınar Altın Portakal açıklaması nedir? Türk sinemasının efsane isimlerinden Metin Akpınar zaman siyasi açıklamaları ile gündeme geliyor. Hükümeti sert şekilde eleştiren Metin Akpınar bazı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmış ve hakim karşısına çıkmıştı. Metin Akpınar'dan gelen son açıklama ise oldukça çok konuşuldu. Usta sanatçı açıklamasında 'Bugün Türkiye cahil bir ülkedir' dedi.

Metin Akpınar ne dedi? Metin Akpınar yargılanacak mı? Metin Akpınar Altın Portakal açıklaması nedir? Türk sinemasının efsane isimlerinden Metin Akpınar zaman siyasi açıklamaları ile gündeme geliyor. Hükümeti sert şekilde eleştiren Metin Akpınar bazı açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmış ve hakim karşısına çıkmıştı. Metin Akpınar'dan gelen son açıklama ise oldukça çok konuşuldu. Usta sanatçı açıklamasında "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir" dedi.

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar yaptığı son açıklama ile tartışmaların odağında yer aldı. Metin Akpınar siyasi açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez Metin Akpınar Türkiye'yi cahil bir ğlke olarak gösterdi. Metin Akpınar'ın 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapığı açıklamaları sosyal medaydan çok fazla kişi de sert tepki gösterdi.

Metin Akpınar ne dedi?

Muhalif duruşu ile bilinen Metin Akpınar muhalefetin desteklenmesi çağrısında bulundu. AK Parti hükümetini karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle adından sıkça söz ettiren Metin AKpınar'ın son açıklaması pek çok kişi tarafından tepkiyle karşışandı. Metin Akpınar açıklamasında şunları belirtti: "Siz laiksinizdir, sekülersinizdir, pozitif bilimcisinizdir, Kemalistsinizdir ne mutlu bana... Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Karşı tarafta yüzde 51 oy var, eğitim seviyesi ilkokul 5." Türkiye'yi cahil olarak belirten Akpınar'a pek çok kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

Metin Akpınar Altın Portakal açıklaması nedir?

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde konuşan Akpınar Türkiye'nin bugün cahil olduğunu belirtti. Akpınar açıklamasına şöyle devam etti: "Yeniden parlementer sisteme geçme kararında birleştiler (6'lı massa). Ayrı düşünen partiler, ayrı proğramları olan, ayrı manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için. Şimdi kim bakan olacak, kim Kültür Bakanı olacak, kim başkan olacak. Bunlar basının çok üzerine geldiği mevzular. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin."

Metin Akpınar'a sosyal medyadan sert tepkiler

Metin Akpınar'ın Altın Portakal Festival'inde yaptığı açıklamalara sosyal medaydan pek çok kişi sert tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları;

"Metin Akpınar, Ak Parti'ye oy verenlere cahil demiş. Bıkmadılar bu millete hakaret etmekten."

"Beyni yerine göbeğine çalışan Metin Akpınar :

"Unutmayın ki, ADAM yüzde 51 oy alıyor.

Türkiye CAHİL bir ülkedir,

Türk Milleti'nin aldığı kararlardan ÖDÜM kopuyor!"

Tiyatrocu siyaset yapıyor, siyasetçi de tiyatro,

Ondandır siyasetin kirliliği, tiyatrocunun iğrençliği…"

"Metin Akpınar, Türk halkını aşağıladı. Bu kafalar değişmez unutmayın! "