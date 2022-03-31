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TIMETURK / GENEL / Meteoroloji uyardı: Çöl tozları geliyor

Meteoroloji uyardı: Çöl tozları geliyor

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının ülkenin batı kesimlerinde yüksek seviyelerde görüleceği tahmin ediliyor.

3 Saat Önce
2022-03-31 08:14:35
Meteoroloji uyardı: Çöl tozları geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkenin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. .

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