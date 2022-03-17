Meteoroloji saat verdi, İstanbul için yoğun kar uyarısı yaptı

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre İstanbul’da beklenen kar yağışı yarın saat 05:00 itibariyle etkisini göstermeye başlayacak.

Meteoroloji, İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği uyarasını yaptı. Açıklamada 18. Mart (yarın) tarihinde 05:00'te başlaması beklenen yağışın, 20 Mart saat 12:00'de sona ereceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Türkiye genelindeyse parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

‘KIRIM SOĞUKLARI ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI'

Hava Forum sitesinden yapılan son açıklamada ise “Kırım soğukları ülkemize giriş yapmaya başladı. Hava yine soğuyor. Rüzgarla birlikte hasta edici kıvamda... Kalın giyinin, tedbirli olun, hasta olmayın. Karla karışık yağmur bugün iç kesimler; Cuma'dan itibaren ise kıyı kesimler dahil yurdun büyük bir kısmında kar yağışları bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

.