Meteoroloji'den uyarı: 34 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’nin günlerdir uyarılarda bulunduğu yağışlar bugün öğleden sonra etkisini artırarak Ankara’da hayatı felç etti. Yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle birçok sürücü yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara’nın da içerisinde bulunduğu 34 ili yeni sarı kod ile uyardı. Yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.
2022-06-12 12:06:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün gece yarısından sonra ve yarın Marmara Bölgesinde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Yağışlı havanın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor. Pazar sabah saatlerinde Marmara bölge geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
34 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'nın da içerisinde bulunduğu 34 ili sarı kodla uyardı.
İşte sarı kod ile uyarılan iller:
Adana, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Ardahan, Karabük, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bursa, Çankırı, Edirne, Eskişehir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sinop, Tokat, Bartın, Yalova, Düzce
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın (Pazar) kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri ile yarın (Pazar) göller yöresi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 23°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 12°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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