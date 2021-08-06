DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / GENEL / Meteoroloji'den ‘turuncu gökyüzü’ açıklaması

Meteoroloji'den ‘turuncu gökyüzü’ açıklaması

İzmirliler güne 'turuncu' gökyüzüyle uyandı. Ardından aynı manzara sırasıyla Aydın ve Çanakkale'de görüldü. Öğle saatlerinde ise İstanbul semaları benzer renge büründü. Resmi açıklama Meteoroloji'den geldi.

4 Saat Önce
2021-08-06 16:55:28
Meteoroloji'den ‘turuncu gökyüzü’ açıklaması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzüne bakanlar, kent genelinde turuncuya çalan "bulanık" bir renkle karşılaştı. Orman yangını çıkmış olabileceğinden endişelenen vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirimde bulundu.

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve bulutlar ilerleyen saatlerde ise kuzeye doğru ilerledi

İzmir'den sonra Aydın daha sonra da Çanakkale'de görülen 'turuncu' gökyüzü, öğle saatlerinde ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi semalarında gözlendi.

'SEBEBİ EGE BÖLGESİ VE YUNANİSTAN'DAKİ
ORMAN YANGINLARI'

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama Meteoroloji yetkililerinden geldi.

Uzmanlar; Muğla'nın yanı sıra komşu ülke Yunanistan'da devam eden orman yangınlarından kaynaklı duman bulutlarının bu duruma neden olduğunu açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş