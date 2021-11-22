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TIMETURK / GENEL / Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-22 13:27:45
Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini ifade etti.

'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini ifade etti.

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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