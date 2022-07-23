Meteoroloji'den flaş uyarı!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre sıcak hava yurdun dört bir yanını etkisi altına alıyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece daha yüksek seyredecek. Doğu Akdeniz'de ise mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece daha yüksek seyredecek.

5 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Sıcaklığın 32-33 derece olduğu İstanbul'da rüzgar kuru esiyor. Megakentte yarın ise nem seviyesi yüksek seyredecek.

İzmir'de rüzgar etkili oluyor, sıcaklık 37 derece.

Ankara'da hava açık ve 29 derece, Bursa'da da sıcaklık 34 derece.

Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık gölgede 40 derece civarında olacak.

GÜNEŞE ÇIKARKEN DİKKAT!

Marmara Bölgesi'nde hızını kesen rüzgar sıcak esiyor.

Bölgedeki sıcaklığın sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden 'güneşe çıkılmamalı' uyarısı yapılıyor. Edirne 38, Balıkesir 34, Sakarya 32 derece.

SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ

Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Bodrum 36, Muğla 37, Denizli 38 derece.

Pazardan itibaren sıcaklıklara dayanmak daha da zorlaşacak.

İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Aksaray boyunca rüzgar sert esiyor. Bölgede 30 derece olan sıcaklıklar, gelecek hafta ortası 35'leri geçecek.

Akdeniz'de rüzgarlar kuru esmeye başladı. Sıcaklık ise yeni haftada 40 dereceyi geçebilir. Bölgede orman yangını tehlikesi bulunuyor. Adana 37, Kahramanmaraş 39, Mersin 34

Güneydoğu'da da rüzgarlar kuvvetlendi. Diyarbakır 38, Gaziantep 36 derece.

Karadeniz'in doğusu hafta sonu da bulutlu seyredecek. Yerel yağışlar bekleniyor ancak yeni hafta da güneş kendisini gösterecek. Trabzon 25 derece.

Batı Karadeniz'de hava açık. Zonguldak 28, Bolu 26 derece.

Doğu Anadolu'da rüzgarlar çok sert esiyor. Van'da kısa süre yağmur olabilir. Erzurum 26, Malatya 23 derece.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık değerlendirme raporunda şu ifadelere yer verildi:

''Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi, Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.'' .