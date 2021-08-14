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TIMETURK / GENEL / Meteoroloji'den bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Öte yandan sarı ve turuncu kodlu uyarı da yapıldı.

2 Saat Önce
2021-08-14 07:16:59
Meteoroloji'den bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Karabük, K. Maraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, bugün akşam saatlerinden itibaren Rize'de, yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) olması bekleniyor.
MeteoUyarı sisteminde ise çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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