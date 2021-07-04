DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

28 kilometrelik yola 28 kavşak, 17 tünel, 24 köprü
Kıbrıs Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti
Karadeniz'in çalışkan kadınları zorlu bal mesaisinde
28 yıldır dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
Libya'daki siyasi ve askeri kurumlardan Hafter'e tavır
Haziran'da en çok satılan otomotiv markaları
Sosyal medyada popüler olmanın en kısa yolu!
THY'den, Amsterdam'a yeni seferler
Biden siber saldırı konusunda o ülkeyi suçlamaktan çekindi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile koştular
Gençleri hedef alan 5 dolandırıcılık yöntemi
Teknoloji baronlarına nefret büyüyor
Ayva reçeli tarifi ve püf noktaları
Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu

Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da sağanak etkili olacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.07.2021 10:32:22
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 12, Kars'ta 13, Ardahan'da 11, Erzurum'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 20 ve Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 40, Tunceli, Ağrı'da 34, Erzincan ve Kars'ta 33, Ardahan'da 32, Erzurum'da 31 derece olacağı öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH