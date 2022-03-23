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TIMETURK / GENEL / Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Söz konusu illerde; kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-03-23 10:05:22
Meteoroloji'den 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre 23 Mart çarşamba (bugün) yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

22 il için 'Sarı' ve 'Turuncu' kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için sel ve taşkın uyarısında bulundu.

İşte hava durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Turuncu kodlu uyarı: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Iğdır

Sarı kodlu uyarı: Erzurum, Tunceli, Bingöl, Siirt, Şırnak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa

FIRTINA MARMARA BÖLGESİ'Nİ TERK EDİYOR

Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde dün başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum'un güneydoğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde Perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmakta. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşların ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önerildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

 

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