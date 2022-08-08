Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı
Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.
2022-08-08 08:17:47
Saat 06.00 sıralarında Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak etkili olmaya başladı.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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