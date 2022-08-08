Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı

Son hava durumu raporuna göre bugün öğleden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya’nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.