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Meteoroloji bir kez daha uyardı: İstanbul'a yoğun kar geliyor

Meteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına etkili olacağını duyurdu. Uzmanlar, fırtına ve zirai don olayı konusunda uyarıyor.

44 Dakika Önce
2022-03-17 20:20:41
Meteoroloji bir kez daha uyardı: İstanbul'a yoğun kar geliyor

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, bugünden itibaren soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da ise sıcaklık bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Uzmanlar yoğun kar ve şiddetli rüzgara karşı uyarıyor. Ayrıca yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, İstanbul'da ulaşımda aksamalara neden olabileceği düşünülüyor.

"70 km'ye varan kuvvetli fırtına bekliyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hava tahmini uzmanı Abdullah Macit, şunları söyledi:

"Cuma cumartesi ve pazar günü öğle saatlerine kadar İstanbul'da yağışların yoğun ve yer yer de kuvvetli kar yağışlı olmasını bekliyoruz. İstanbul'da 70 km'ye varan kuvvetli fırtına bekliyoruz. Dolayısıyla yağışların genellikle tipi şeklinde olmasını bekliyoruz."

Kentte özellikle buzlanma ve don olayı yaşanacağını söyleyen Macit, "Pazar günü sabah saatlerine kadar vatandaşlarımızın yoğun kar yağışına karşı çok dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Karadeniz, Marmara ve Doğu'da da etkili olacak

Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Doğu Anadolu'nun Kuzey kesimlerinde de yoğun kar etkili olacağını belirten Macit, şöyle konuştu:

"Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde, Barı Karadeniz'de bunun yanında Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekliyoruz."

Fırtına ve zirai don uyarısı

Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz için de denizcileri ve üreticileri uyaran Macit, "Denizcilerimizin bu konuda fırtınaya karşı kuzeyli yönlerden dikkatli olmasını istiyoruz. İç kesimlerideki seralarda zirai dona karşı dikkatli olmasını sizin aracılığınız ile uyarmak isterim" dedi.

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