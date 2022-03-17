Meteoroloji bir kez daha uyardı: İstanbul'a yoğun kar geliyor
Meteoroloji, İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına etkili olacağını duyurdu. Uzmanlar, fırtına ve zirai don olayı konusunda uyarıyor.
2022-03-17 20:20:41
Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre Türkiye, bugünden itibaren soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girdi.
İstanbul'da ise sıcaklık bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor.
Uzmanlar yoğun kar ve şiddetli rüzgara karşı uyarıyor. Ayrıca yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, İstanbul'da ulaşımda aksamalara neden olabileceği düşünülüyor.
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