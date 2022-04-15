Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye’de bugünden itibaren değişiyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamada artık bugünden itibaren tüm Türkiye’de sıcaklıkların artmaya başladığı duyuruldu.Soğuk günlerden yavaş yavaş sıyrılan Türkiye için artık resmen sıcak günler başlıyor.
2022-04-15 10:14:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah erken saatlerde 15 Nisan güncel hava durum tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamada artık bugünden itibaren tüm Türkiye'de sıcaklıkların artmaya başladığı ifade edilirken, bölge bölge hava durum tahminleri duyuruldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer iller için hava durumu nasıl? 15 Nisan Cuma güncel hava durum detayları haberimizde:
Meteoroloji, 15 Nisan Cuma hava durumu için yaptığı açıklamasında, “Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor” ifadesini kullandı.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
15 NİSAN CUMA BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu .
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