Mete Hacıarifoğlu kimdir? RTÜK Üyesi Mete Hacıarifoğlu hangi partiden? Son zamanların en tartışılan kurumlarından biri olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'na yeni bir isim üye olarak seçildi. Yapılan gizli oylamada Mete Hacıarifoğlu RTÜK üyesi olarak seçildi. Mete Hacıarifoğlu'nun kim olduğu ve hangi partili olduğu da merak edilen konular arasında.

Mete Hacıarifoğlu kimdir? RTÜK Üyesi Mete Hacıarifoğlu hangi partiden? Son zamanlarda aldığı kararkar ile özellikle muhalif yayın organları tarafından sıklıkla eleştirilen RTÜK'e yeni üye seçimi yapıldı. Meclis Genel Kurulunda yapılan seçimde RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi. Gizli oylama ile yapılan seçime göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi. Hacıarifoğlu, 243 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Mete Hacıarifoğlu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Mete Hacıarifoğlu kimdir?

Mete Hacıarifoğlu'nun kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Hacıarifoğlu 1973 yılında dünyaya geldi. Karabük'te doğan Mete Hacıarifoğlu 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı.

Polis teşkilatına uzun süre hizmet veren Mete Hacıarifoğlu' daha sonra RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2003-2009 yıllarında RTÜK'te uzman yardımcısı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Ardından RTÜK'te görevine yeniden dönen Mete Hacıarifoğlu 2013'ten bu yana Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev aldı. Hacıarifoğlu son olarak AK Parti'den boşalan RTÜKL üyeliği için aday gösterilmiş ve seçilmilştir.

RTÜK Üyesi Mete Hacıarifoğlu hangi partiden

Bir üst kurul üyesi seçilen Mete Hacıarifoğlu AK Parti Grubu'nun önerdiği bir isimdir. AK Parti Grubu Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu'nun isimlerini aday göstermişti. İYİ Parti Grubu ise Murat İde ve Çiğdem Akdemir'i aday göstermişti.

RTÜK nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu. Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.