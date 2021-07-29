Milli sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz başarı ile temsil ediyorlar. Milli okçu Mete Gazoz son 16 turuna çıktı. Gösterdiği başarı sonrası vatandaşlar Mete Gazoz'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Mete Gazoz kimdir? Milli okçu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden sporcumuz Mete Gazoz'un hayatı ve başarıları...

Milli sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz başarı ile temsil ediyorlar. Milli okçu Mete Gazoz son 16 turuna çıktı. Gösterdiği başarı sonrası vatandaşlar Mete Gazoz'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Mete Gazoz kimdir? Milli okçu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden sporcumuz Mete Gazoz'un hayatı ve başarıları...

Tokyo 2020 Olimpiyatlarıda okçuluk alanında Türkiye'yi temsil eden sproculardan biri olan Mete Gazoz ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i yendi. Ardından ikinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack'i geçti. Mete Gazos olimpiyatlarda son 16 turuna kaldı. Mete Gazoz'un başarısı Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Peki Mete Gazoz kimdir?

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz milli okçumuzdur.

Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Mete Gazoz küçüklükten bu yana okçuluğa ilgisi vardı. Gazoz, kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiriyor.



Mete Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.



2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'na da katılan Mete Gazoz burada ülkemizi temsil etti. Bir çok kişi tarafından sosyal medyada da desteklenen Mete Gazoz ülke çapında tanınan bir sporcu oldu.





Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu. Bu başarı Türkiye'de büyük ses getirdi.



Mete Gazoz 2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.



Milli Okçumuz Mete Gazoz, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında, yaptığı atışlar sonucunda 3 büyük rekor daha kırdı. Sıralama turlarında Gazoz, aldığı 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekolarının yeni sahibi oldu.

Mete Gazoz Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Gazoz genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor.





DÜNYA ŞAMPİYONASI

Gümüş: Yankton 2018 (Gençler bireysel)

Bronz: Rosario 2017 (Gençler karışık takım)

Gümüş: Ankara 2016 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Wuxi 2013 (Yıldızlar erkek takım)

DÜNYA KUPASI

Altın:Berlin 2019 (Bireysel)

Altın: Berlin 2019 (Erkek takım)

Bronz: Antalya 2019 (Bireysel)

Bronz: Antalya 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Erkek takım)

Gümüş: Şanghay 2019 (Karışık takım)

Gümüş: Samsun 2018 (Karışık takım)

Altın: Berlin 2018 (Bireysel)

Bronz: Berlin 2018 (Karışık takım)

Bronz: Antalya 2018 (Karışık takım)

Gümüş: Şanghay 2018 (Karışık takım)

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bronz: Samsun 2019 (Erkek takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler bireysel)

Altın: Patras 2018 (Gençler karışık takım)

Altın: Patras 2018 (Gençler erkek takım)

Gümüş: Nottingham 2016 (Bireysel)

DİĞER ORGANİZASYONLAR

Akdeniz Oyunları: Altın: Tarragona 2018 (Bireysel)

Gençler Avrupa Kupası : Altın:Porec 2017 (Bireysel)

Bronz: Porec 2017 (Erkek takım)

Altın: Marathon 2017 (Bireysel)

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