Aslen Türk asılı Alman futbolcu olan Mesut Özil, Kariyeri boyunca 600 maça çıkan ve 105 kez ağları havalandıran Mesut Özil, 216 kez ise gole asist yapmıştır. Peki, Mesut Özil Kimdir? Mesut Özil hangi takımda oynuyor?

Mesut Özil,transferin odağında yer alması dolayısıyla kariyeri ile gündemde yer almaya başladı. İşte, Mesut Özil Kimdir? Mesut Özil hangi takımda oynuyor? sorusunun cevabı...

Mesut Özil 15 Ekim 1988 tarihnde Gelsenkirchen'de dünyaya gözlerini açtı. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Özil, üçüncü kuşak bir gurbetçidir.Gesamtschule Berger Feld'a katıldı. Özil'in öğrendiği ilk dil Türkçeydi ve Türk göçmenlerin öğrencilerinin bulunduğu bir anaokuluna gitti. Daha sonra Gelsenkirchen'deki Gesamtschule Berger Feld'de okula gitti. Türk kökeniden dolayı hem Türkiye hem de Almanya için oynamaya hak kazandı. 17 yaşında Alman vatandaşlığına karar verdi ve Almanya U-19 takımı için oynamaya başladı. Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür.[11] Özil'in kendi sözlerine ve kaynakların çoğunluğuna göre ataları, kuzeybatı Türkiye'deki Zonguldak'a bağlı Devrek'teki etnik Türklerden gelmektedir

Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başladı. 2009 yılından bu yana ise Almanya Millî Takımı'nda oynamaktadır.

2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Millî Takım serüveni'ni Almanya ile başlayan oyuncu, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oyanmış ve 9 gol kaydetmiştir.

En büyük başarısı ise İsveç'te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile 4-0 kazanmakla olmuştur. Mesut Özil maçın adamı seçilmiştir.Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetmiştir.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid'den sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil 8 yıl boyunca bu takımda forma giydi.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Özil, Medipol Başakşehir'de forma giymektedir.

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür. Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır.

Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Amine Gülşe ile evli olan Mesut Özil'in Eda Özil isimli bir kız çocuğu vardır. .