Meslek lisesi kitapları ücretsiz (bedava) mi? Ücretsiz meslek lisesi kitapları nereden alınır? Milli Eğitim Bakanlığı meslek lisesi öğrencilerinin meslek kitaplarını da ücretsiz olarak vermeye başladı. Daha önceki senelerde meslek lisesi kitapları öğrenci ve velilerin en büyük okul giderleri arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ücretsiz meslek lisesi kitaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Özer açıklamasında 1 milyon 680 bin 92 kitap hazırlandığını açıkladı. Peki bedava meslek lisesi kitapları nasıl alınır?

Meslek lisesi kitapları ücretsiz (bedava) mi? Ücretsiz meslek lisesi kitapları nereden alınır? Milli Eğitim Bakanlığı meslek lisesi öğrencilerinin meslek kitaplarını da ücretsiz olarak vermeye başladı. Daha önceki senelerde meslek lisesi kitapları öğrenci ve velilerin en büyük okul giderleri arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ücretsiz meslek lisesi kitaplarına ilişkin açıklamada bulundu. Özer açıklamasında 1 milyon 680 bin 92 kitap hazırlandığını açıkladı. Peki bedava meslek lisesi kitapları nasıl alınır?

Meslek lisesinde okuyan öğrencileri ve ailelelrini ilgilendiren çok önemli bir karar imza atıldı. Daha önce MEB'e bağlı okullarda ders kitapları ücretsiz olarak veriliyordu ma meslek lisesi ders kitapları ücretsiz değildi. Meslek lisesi ders kitaplarının ücertsiz dağıtılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Meslek lisesi kitapları ücretsiz (bedava) mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarının da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına alındığını bildirdi.

47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğunu belirten Bakan Özer, "Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ücretsiz meslek lisesi kitapları nereden alınır?

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim yapılan 9. sınıflarda, 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını belirten Özer, şöyle devam etti:"Ders kitaplarının hazırlanmasına, alanında uzman geniş bir eğitim kadrosu ile Nisan 2020'de başlandı ve değerler eğitimi de göz önüne alınarak, içerikler öğrencilerin daha fazla ve daha nitelikli uygulama yapmasını sağlayacak şekilde hazırlandı. Ulusal bazda tüm öğrencilere sunulan içeriklerin, bilgiyi üreten, günlük hayatta kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman gücü yetiştirmeyi sağlaması hedefimiz olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.