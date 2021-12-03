Mesir macunu vücudumuza öyle faydalar sağlıyor ki!

Mesir macunu 41 çeşit bitkiden oluşan özel bir karışımdır. İlk yapılışı Yavuz Sultan Selim zamanıdır. Peki bu şifalı macunu tüketince vücudumuzda ne gibi olumlu etkilere sebep oluyor? Sizler için araştırdık...



Mesir macunu 41 çeşit bitkiden oluşur. İlk yapılışı Yavuz Sultan Selim zamanında başarılı bir hekim olan Merkez Efendi'nin Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalığını iyileştirmek için çeşitli bitkileri karıştırmasıyla olmuştur. Şifalı olduğu anlaşılınca da günümüze dek ulaşmıştır.

Mesir macununun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Mesir macunu, mide rahatsızlıklarına karşı çok faydalı bir karışımdır. İçerisinde bulunan anason, hardal tohumu ve kakule gibi bitkiler sayesinde hazmın kolay olmasını sağlar, iştah açar.

Mesir macunu içeriğinde yer alan darıfülfül, karabiber, havlican gibi bitkiler öksürüğü keser, vücuda direnç verir. Bu sayede soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi mevsimsel hastalıklara şifa olur.

Mesir macunu karışımı içerisinde bulunan kebabe bitkisi sayesinde idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu sayede böbreklerde oluşan kum ve taş gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Mesir macunu, içerisinde bulunan çörek otu, safran ve zencefil ve diğer bitkiler sayesinde vücuda güç vererek cinsel gücün artmasını sağlar.

Mesir macununun içerisinde bulunan hindistan cevizi, beşmase ve kimyon gibi maddeler sayesinde baş ağrısından mide ağrısına kadar birçok ağrıyı dindirmeye yardımcı olur.

Mesir macununun içerisinde bulunan kimyon, kakule ve çörek otu gibi gaz söktürücü özelliğe sahip birçok bitki sayesinde mesir macunu, bağırsak problemleri yaşayanlara destek olur. Aynı zamanda içerisinde bulunan hiyarşembe adlı bitki kabızlığa da iyi gelir.

Mesir macunu, bilinenin aksine şekerli olduğu için herhangi bir zarar teşkil etmez. Çünkü içeriğindeki çeşit çeşit baharat sayesinde kötü kolesterolün (LDL) ve şekerin dengelenmesine olumlu katkılarda bulunur.

Mesir macunu tükettiğinizde ağzınız ferahlar. Düzenli olarak mesir macunu kullanılması durumunda ağız kokusundan kurtulabilirsiniz.

Mesir macunu içerisinde bulunan karanfil ve ud-ül kahar isimli bitki sayesinde ağız ve diş sağlığına iyi gelmektedir. Aynı zamanda mesir macunu diş ağrılarına ve diş nezlesine de iyi gelmektedir.

Mesir macunu kadınların adet ağrılarını hafifletir ve emziren kadınların sütünün artmasına destek olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.